Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за соблюдение мирного соглашения, подписанного в августе прошлого года.

Соответствующая публикация размещена на странице главы Белого дома в Truth Social.

По словам Трампа, прошедшая война была "ужасной" и стала одной из восьми, которые ему удалось завершить, однако сейчас регион вступил в период мира и процветания. Он подчеркнул, что в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан и Армению с целью продолжения мирных усилий и продвижения "Маршрута Трампа" к международному миру и процветанию.

Президент США также заявил о намерении укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном, заключить соглашение о мирном сотрудничестве в ядерной сфере с Арменией, а также договориться о сделках в интересах американских производителей полупроводников.

Кроме того, Трамп сообщил, что США планируют продать Азербайджану оборонное оборудование американского производства, включая бронежилеты, катера и другую продукцию.