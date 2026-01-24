На границе с Ираном предотвращена попытка контрабанды наркотиков с использованием беспилотника - ФОТО

18 января в зоне ответственности пограничного отряда «Горадиз» Командования Пограничных войск была предотвращена попытка переброски наркотических средств с территории Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Об этом 1news.az сообщили в Пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

В результате совместных комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Государственной пограничной службы и Министерства внутренних дел, незаконно вторгшийся в воздушное пространство Азербайджана БПЛА был своевременно обнаружен и обезврежен.

При осмотре места происшествия изъято наркотическое средство — марихуана, общим весом 6 килограммов 600 граммов.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.