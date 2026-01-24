Зеленский заявил о договоренности с Трампом по поставкам ракет к Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом США Дональдом Трампам о поставках Киеву ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Об этом он заявил на втором Национальном форуме талантливой молодежи, сообщает «Укринформ».
По словам украинского лидера, соглашение было достигнуто во время переговоров на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Однако сколько конкретно США отправит боеприпасов, Зеленский не уточнил.
«Я общался с Президентом Трампом и получил — не буду говорить сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — сказал президент Украины.
Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот») — это американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Он предназначен для поражения различных воздушных целей и оснащается управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух».
Источник: РБК