 Иран предупредил США о последствиях в случае атаки на Республику | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Иран предупредил США о последствиях в случае атаки на Республику

First News Media10:33 - Сегодня
Иран предупредил США о последствиях в случае атаки на Республику

Высокопоставленный иранский чиновник предупредил, что Тегеран будет рассматривать любое нападение на Исламскую Республику «как полномасштабную войну».

Об этом сообщает Reuters.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что корабли Военно-морских сил США движутся в сторону Ирана «на всякий случай».

Собеседник Reuters выразил надежду на то, что наращивание американской военной мощи в регионе не приведет к конфронтации.

«Но наши военные готовы к наихудшему сценарию. Именно поэтому в Иране все находятся в состоянии повышенной готовности», — заявил чиновник.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Поделиться:
201

Актуально

Политика

Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедицей на дорогах

Общество

Стали известны дата и место аукциона по продаже конфискованного имущества Салима ...

Общество

На границе с Ираном предотвращена попытка контрабанды наркотиков с ...

В мире

Иран предупредил США о последствиях в случае атаки на Республику

США заговорили о возможном отделении Альберты от Канады

В результате оползня в Индонезии погибли семь человек, свыше 80 пропали без вести

Зеленский заявил о договоренности с Трампом по поставкам ракет к Patriot

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Илон Маск: Через пять лет ИИ превзойдет человечество

На Камчатке аномальные снегопады впервые за 60 лет - ФОТО

Молдова выйдет из СНГ

В Бундесвере объяснили, почему военнослужащие внезапно покинули Гренландию - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Азербайджане за сутки раскрыто 81 преступление

Сегодня, 11:10

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедицей на дорогах

Сегодня, 11:00

В Хырдалане из магазина украли товаров на 7 тыс. манатов

Сегодня, 10:42

Иран предупредил США о последствиях в случае атаки на Республику

Сегодня, 10:33

США заговорили о возможном отделении Альберты от Канады

Сегодня, 10:25

Стали известны дата и место аукциона по продаже конфискованного имущества Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева

Сегодня, 10:12

В результате оползня в Индонезии погибли семь человек, свыше 80 пропали без вести

Сегодня, 09:52

Зеленский заявил о договоренности с Трампом по поставкам ракет к Patriot

Сегодня, 09:37

На границе с Ираном предотвращена попытка контрабанды наркотиков с использованием беспилотника - ФОТО

Сегодня, 09:28

В Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня, 09:20

Вице-президент США посетит Азербайджан

Сегодня, 09:13

Нидерланды не примут участие в Совете мира

Сегодня, 09:00

Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева

Сегодня, 08:53

Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

Сегодня, 00:27

Фидан: Совет мира пока занимается проблемой сектора Газа

Сегодня, 00:17

Вице-спикер парламента Грузии: Кавказ формируется как единое экономическое пространство

23 / 01 / 2026, 23:50

Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» покинул проект из-за употребления запрещенных веществ

23 / 01 / 2026, 23:38

СМИ: Переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся 24 января

23 / 01 / 2026, 23:18

Зеленский: В Абу-Даби обсуждаются параметры завершения войны

23 / 01 / 2026, 23:05

В Стамбуле завершилось второе заседание Балканской платформы мира

23 / 01 / 2026, 22:55
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00