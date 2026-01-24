Иран предупредил США о последствиях в случае атаки на Республику

Высокопоставленный иранский чиновник предупредил, что Тегеран будет рассматривать любое нападение на Исламскую Республику «как полномасштабную войну».

Об этом сообщает Reuters.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что корабли Военно-морских сил США движутся в сторону Ирана «на всякий случай».

Собеседник Reuters выразил надежду на то, что наращивание американской военной мощи в регионе не приведет к конфронтации.

«Но наши военные готовы к наихудшему сценарию. Именно поэтому в Иране все находятся в состоянии повышенной готовности», — заявил чиновник.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.