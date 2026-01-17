 В США 11-летний мальчик убил отца из-за игровой приставки | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В США 11-летний мальчик убил отца из-за игровой приставки

First News Media18:28 - Сегодня
В США 11-летний мальчик убил отца из-за игровой приставки

В США 11-летний мальчик выстрелил в отца. Об этом сообщает The Guardian.

Преступление произошло в штате Пенсильвания . Вечером 42-летний Дуглас Дитц отобрал у сына игровую консоль Nintendo Switch и велел ему идти спать. Мальчик разозлился на отца, нашел ключ от сейфа в спальне родителей, достал оттуда пистолет, зарядил его и выстрелил Дитцу в голову. Спасти мужчину не смогли.

Когда на место прибыли полицейские, мальчик рассказал им, что разозлился на забравшего приставку отца и «не думал о последствиях» своих действий. Его задержали и поместили в камеру предварительного заключения. Слушание по делу назначено на 22 января, обвиняемому отказано в праве на залог, несмотря на возраст.

Источник: Лента.ру

Поделиться:
905

Актуально

Общество

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Кэрол Фёрмен - ФОТО

Общество

Ветер усилится, объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения

В мире

Трамп предложил Эрдогану войти в состав Совета мира по Газе

Общество

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

В мире

Трамп считает, что пришло время для поиска «нового руководства» Ирана

Трамп: Вашингтон готов к немедленному началу переговоров с Данией по Гренландии

Али Хаменеи впервые признал гибель нескольких тысяч людей во время протестов

ЕС и Mercosur подписали соглашение о свободной торговле

Выбор редактора

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Из Ирана вывели $1,5 млрд - среди отправителей сын Хаменеи

Президент Ирана призвал граждан выйти на улицы

Обнародовано состояние сотрудника НПО, подорвавшегося на мине в Агдере - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Азербайджанские школьники завоевали 10 медалей на международной олимпиаде в Казахстане - ФОТО

Сегодня, 23:00

Трамп считает, что пришло время для поиска «нового руководства» Ирана

Сегодня, 22:39

Трамп: Вашингтон готов к немедленному началу переговоров с Данией по Гренландии

Сегодня, 22:19

Али Хаменеи впервые признал гибель нескольких тысяч людей во время протестов

Сегодня, 22:10

На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

Сегодня, 21:44

ЕС и Mercosur подписали соглашение о свободной торговле

Сегодня, 21:10

Трамп ввел пошлины в размере 10% в отношении 8 стран Европы из-за Гренландии

Сегодня, 20:50

Канцелярия Нетаньяху: Состав совета по управлению Газа не был согласован Израилем

Сегодня, 20:45

Сын Рамзана Кадырова награждён медалью на фоне слухов о ДТП

Сегодня, 20:37

Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций

Сегодня, 20:25

Али Хаменеи: Жители Ирана испытывают трудности

Сегодня, 19:42

В Шамкире грузовик врезался в дерево, водитель погиб

Сегодня, 19:25

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в домашнем матче 22-го тура АПЛ

Сегодня, 19:10

ЕС будет бороться с упадком промышленности с помощью закона «Сделано в Европе»

Сегодня, 18:55

В США 11-летний мальчик убил отца из-за игровой приставки

Сегодня, 18:28

В Азербаджане задержан подозреваемый в мошенничестве на крупную сумму

Сегодня, 18:05

В Дании проходят масштабные демонстрации против Трампа и в поддержку Гренландии

Сегодня, 17:50

Началась реставрация бюста Джафара Джаббарлы - ВИДЕО

Сегодня, 17:43

В МЧС напомнили о правилах безопасности при сильном ветре

Сегодня, 17:10

WSJ: Трамп отказался от удара по Ирану после консультаций с союзниками

Сегодня, 16:57
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43