В США 11-летний мальчик убил отца из-за игровой приставки

В США 11-летний мальчик выстрелил в отца. Об этом сообщает The Guardian.

Преступление произошло в штате Пенсильвания . Вечером 42-летний Дуглас Дитц отобрал у сына игровую консоль Nintendo Switch и велел ему идти спать. Мальчик разозлился на отца, нашел ключ от сейфа в спальне родителей, достал оттуда пистолет, зарядил его и выстрелил Дитцу в голову. Спасти мужчину не смогли.

Когда на место прибыли полицейские, мальчик рассказал им, что разозлился на забравшего приставку отца и «не думал о последствиях» своих действий. Его задержали и поместили в камеру предварительного заключения. Слушание по делу назначено на 22 января, обвиняемому отказано в праве на залог, несмотря на возраст.

Источник: Лента.ру