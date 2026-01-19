На Камчатке аномальные снегопады впервые за 60 лет - ФОТО

Камчатка переживает одну из самых суровых зим за последние десятилетия.

По оценкам метеорологов, погодные условия конца 2025 года и начала 2026-го стали аномальными и не имеют аналогов на полуострове как минимум за последние 60 лет.

В декабре 2025 года в Петропавловске-Камчатском выпало около 370 мм осадков, что превышает климатическую норму более чем в три раза, 316 %. Ситуация усугубилась в январе, только за первые дни 2026 года количество осадков достигло 163,6 мм, что составляет 149% от средних показателей для этого периода.

Регион до сих пор устраняет последствия мощного циклона, который обрушился на Камчатку с 12 по 16 января. В краевой столице частично парализовано автобусное сообщение, коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, а жителям рекомендовано по возможности оставаться дома.

Стихия уже привела к человеческим жертвам. По данным экстренных служб, 15 января в результате схода снега с крыш в Петропавловске-Камчатском погибли два человека. В отдельных районах города сугробы перекрыли входы в подъезды, и некоторым жителям приходилось покидать свои дома через окна первых этажей.

Спасательные службы предупреждают, что до конца недели в регионе сохранится высокая лавинная опасность.

Источник: РБК

Джамиля Суджадинова