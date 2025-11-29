Обнародовано состояние дочери погибшей при пожаре в Баку Кенуль Велибейли

Обнародовано состояние Ляман Гуламовой, пострадавшей при пожаре 21 ноября в жилом доме по улице М.Сеидова в Ясамальском районе Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ени клиника».

«В настоящее время состояние пациентки стабильно тяжелое. В легочных показателях наблюдается небольшая положительная динамика», - говорится в сообщении.

Отметим, Ляман Гуламова - дочь директора Дома национальной одежды Кенуль Велибейли, погибшей во время этого пожара.

Источник: АПА