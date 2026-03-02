Иран заявил о готовности к долгосрочной обороне

Тегеран намерен использовать все доступные ресурсы для защиты своих территорий и населения, не ограничивая себя временными рамками.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью телекомпании CNN.

Отвечая на вопрос о том, как долго страна сможет выдерживать удары, которые, по словам президента США Дональда Трампа, могут продлиться более месяца, дипломат подчеркнул решимость республики.

"Мы будем защищаться в меру своих возможностей. И я имею в виду, что время не имеет решающего значения. Мы сделаем все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашего народа, несмотря ни на что", - заявил Тахт-Раванчи.