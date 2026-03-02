Банки ОАЭ столкнулись со сбоями в работе сервисов

Клиенты крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов столкнулись с перебоями в работе цифровых сервисов.

Согласно информации источников ТАСС, проблемы наблюдаются на фоне инцидента в дата-центре Amazon Web Services (AWS), который был поврежден в результате ударов Ирана.

Мобильное приложение крупнейшего банка ОАЭ First Abu Dhabi Bank (FAB) в настоящее время недоступно для ряда пользователей. При попытке входа система выдает сообщение об ошибке с просьбой повторить попытку позже. Emirates NBD, второй по величине банк страны, уведомил некоторых клиентов о возможных сложностях с альтернативными способами обслуживания.