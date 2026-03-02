Лукашенко: Хаменеи, отстаивая суверенитет Ирана, принял мученическую смерть

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Республики Али Хаменеи.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Духовный лидер остался верным своему народу до последнего вздоха и мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана», — сказано в сообщении.

Он подчеркнул, что память об Али Хаменеи, его служении стране сохранится в сердцах миллионов людей. Лукашенко добавил, что имел честь встречаться с аятоллой. Глава Беларуси также отметил важную роль верховного лидера во взаимодействии двух государств.