В иранском Красном полумесяце сообщили о 555 погибших при ударах США и Израиля

С субботы в результате ударов США и Израиля по Ирану погибли как минимум 555 человек.

Об этом в понедельник сообщил телеканал Press TV со ссылкой на Общество Красного полумесяца Исламской Республики.

В организации отметили, что в провинции Хормозган на юге Ирана в ходе атак была разрушена школа: погибло 165 учащихся, почти 100 человек получили ранения.

Красный полумесяц сообщил, что для оказания экстренной помощи на местах было задействовано более 100 тысяч человек.

По данным организации, удары США и Израиля затронули более 130 населённых пунктов на территории Ирана.