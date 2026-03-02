В иранском Красном полумесяце сообщили о 555 погибших при ударах США и Израиля
С субботы в результате ударов США и Израиля по Ирану погибли как минимум 555 человек.
Об этом в понедельник сообщил телеканал Press TV со ссылкой на Общество Красного полумесяца Исламской Республики.
В организации отметили, что в провинции Хормозган на юге Ирана в ходе атак была разрушена школа: погибло 165 учащихся, почти 100 человек получили ранения.
Красный полумесяц сообщил, что для оказания экстренной помощи на местах было задействовано более 100 тысяч человек.
По данным организации, удары США и Израиля затронули более 130 населённых пунктов на территории Ирана.
