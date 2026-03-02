 Джим Керри лично присутствовал на премии «Сезар» — слухи опровергнуты | 1news.az | Новости
Джим Керри лично присутствовал на премии «Сезар» — слухи опровергнуты

First News Media22:20 - 02 / 03 / 2026
Джим Керри лично присутствовал на премии «Сезар» — слухи опровергнуты

Джим Керри получил почётную премию «Сезар» во Франции 27 февраля.

Сообщается, что он присутствовал на церемонии вместе с дочерью Джейн, внуком Джексоном и «великолепной спутницей» Мин А, а также ещё 12 близкими друзьями и членами семьи. Среди гостей был старый друг Керри, режиссёр Мишель Гондри, который ранее снял с ним фильм и два сериала.

Ранее в сети распространялись слухи о том, что на церемонии актёра якобы не было, а его заменял двойник. Эти спекуляции активно обсуждались в соцсетях. Драг-артист Алексис Стоун заявил в Instagram, что именно он мог быть на сцене вместо Керри, публикуя фотографии с различными протезами.

Однако Грегори Колиер, генеральный делегат премии «Сезар», сообщил в интервью Variety, что эти слухи являются «неактуальным вопросом» и подчеркнул, что Джим Керри был глубоко вовлечён в подготовку к мероприятию, которое планировалось с прошлого лета: «С самого начала его чрезвычайно тронуло приглашение Академии. В течение восьми месяцев продолжались конструктивные обсуждения. Он работал над своей речью на французском месяцами, спрашивая меня о правильном произношении отдельных слов» (Variety, 2 марта 2026).

Представители актёра также отметили, что Керри лично посетил церемонию и произнёс речь на французском языке, где отдал дань уважения гигантам французского кино и рассказал о своём происхождении: его прадед, Марк-Франсуа Карре, родился в Сен-Мало около 300 лет назад, прежде чем эмигрировал в Канаду, сообщил The Guardian.

Таким образом, слухи о том, что Джима Керри якобы заменял двойник на церемонии «Сезар», были официально опровергнуты как организаторами премии, так и представителями актёра.

695

