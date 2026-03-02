 Axios: Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди последних президентов США | 1news.az | Новости
Axios: Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди последних президентов США

First News Media23:00 - 02 / 03 / 2026
Ни один из последних президентов США не отдавал приказов о нанесении большего количества военных ударов по такому числу разных стран, чем Дональд Трамп. Об этом сообщил портал Axios.

По его информации, несмотря на то, что Трамп вел предвыборную кампанию как "антивоенный кандидат", при его президентстве США провели военные операции на территории семи государств, три из которых, а именно Иран, Нигерия и Венесуэла, ранее никогда не были целями военных операций ВС США. Как сообщает Axios, в 2025 году Трамп отдал больше приказов об авиаударах, чем Джо Байден за весь свой срок в должности 46-го президента США.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Источник: ТАСС

