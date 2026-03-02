Актёр Эльджан Расулов: Цены в отелях Дубая выросли вдвое - ВИДЕО

Актёр Эльджан Расулов не может вернуться в Баку из Объединённых Арабских Эмиратов.

Об этом актёр написал на своей странице в соцсети Instagram.

Он рассказал, что из-за ракетных ударов Ирана в Дубае отменили авиарейсы, и туристам приходится самим оплачивать расходы на проживание.

«Говорят, что ОАЭ взяли на себя расходы туристов, которые там остались, и все хвалят это. На самом деле ничего такого нет. Я подошёл к стойке регистрации в отеле, где остановился - моё время заканчивается. У меня есть билет, но по известным причинам я не могу вернуться. Спросил цену - номер, который раньше стоил 100 долларов, теперь 200, а тот, что был 200, стал 400. Цены выросли вдвое. То есть ничего подобного нет. Иран уже несколько дней запускает ракеты по ОАЭ. Пока что мы здесь», - сообщил актер.