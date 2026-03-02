МИД Казахстана выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провёл телефонные переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщает МИД Казахстана, стороны обсудили текущую военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке и отметили важность тесного взаимодействия в условиях кризиса.

Глава казахстанского МИД поблагодарил Азербайджан за конструктивное сотрудничество и помощь в вопросах эвакуации граждан Казахстана из Ирана.

Участники переговоров подтвердили приверженность разрешению конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами, соблюдению международного права, а также координации усилий ради обеспечения региональной безопасности и стабильности.

По итогам беседы стороны выразили готовность продолжать взаимодействие и при необходимости оказывать содействие в организации возможной эвакуации граждан, поддерживая постоянный контакт между внешнеполитическими ведомствами.

Кроме того, в МИД Казахстана сообщили, что министерство и зарубежные диппредставительства страны перешли на усиленный режим работы в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Сотрудники выезжают в аэропорты для оперативного реагирования и оказания консульской помощи.

Из-за закрытия воздушного пространства ряда стран казахстанские дипмиссии совместно с туркомпаниями организуют временное размещение граждан в гостиницах. Также прорабатывается вопрос запуска эвакуационных рейсов, приоритет планируется предоставить пожилым людям, женщинам и детям. Ранее из Тегерана были эвакуированы 50 граждан Казахстана.