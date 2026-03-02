Анна Акопян передаёт часть своих вещей государству - ВИДЕО

После прекращения гражданских отношений с премьер‑министром Армении Николом Пашиняном, Анна Акопян объявила о передаче части личных вещей государственным структурам.

Об этом сообщили армянские СМИ.

По информации источников, среди передаваемых предметов — подарки и вещи, связанные с её пребыванием в официальной резиденции. Хакобян подчеркнула, что этот шаг является частью её ухода из государственных помещений, где она проживала вместе с премьер‑министром.

