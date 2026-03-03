Праздничные костры Новруза. В Азербайджан пришел Od çərşənbəsi

Сегодня в Азербайджан отмечают Od çərşənbəsi - «вторник огня», второй из четырех символических вторников на пути к любимому и долгожданному празднику Новруз.

Это один из самых ярких и поэтичных предвестников весны, напоминание о том, что до она уже совсем близко.

С наступлением сумерек во дворах и на площадях вспыхивают костры. Весело потрескивая, рассыпая в ночной темноте ослепительно яркие искры, пламя взмывает в небо, словно приветствуя пробуждающуюся землю. В этот день огонь, по народным поверьям, обновляется, набирает новую силу, чтобы растопить остатки зимней стужи и разбудить природу.

Каждый из четырех последних вторников перед Новрузом посвящен одной из стихий мироздания - Воде, Огню, Воздуху и Земле.

Od çərşənbəsi символизирует очищающую и возрождающую силу пламени. Люди разжигают костры и перепрыгивают через них, как бы «бросая вызов» уходящей зиме. За этим красивым обычаем скрывается глубокий смысл: считается, что огонь сжигает невзгоды и печали прошлого года, освобождая место для радости и благополучия. Гасить костер водой нельзя - он должен догореть сам. А золу затем собирают и рассыпают по окрестностям, как знак того, что все тревоги развеяны по ветру.

В домах царит особая атмосфера. С этого дня хозяйки начинают готовить национальные сладости: до Новруза уже рукой подать. Праздничный стол украшают хончой со сладостями, в центре - золотистый шоргогал, символ солнца и тепла. Зажигают свечи по числу членов семьи - чтобы новый год был светлым и удачным.

Сохранилась и древняя традиция очищения дома огнем. Для этого разжигают üzərlik - сухую траву, дым которой, по народному поверью, защищает от сглаза и недобрых помыслов. Когда трава полностью сгорает, немного золы символически прикладывают ко лбу детей - в знак защиты и благословения.

Od çərşənbəsi – словно мост между древними верованиями и сегодняшним днем. Праздничные костры хранят память предков, свет надежды на обновление и тепло дома, наполненного благословением и уютом.