Катар заявил, что сбил два истребителя Су-24, прибывших из Ирана

Катар заявил о поражении двух истребителей Су-24, прибывших из Ирана, семи баллистических ракет и пяти дронов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Катара.

«Благодаря высокому уровню подготовки и совместной координации между соответствующими органами Военно-воздушные силы Катара успешно поразили два самолёта Су-24, направлявшиеся со стороны Исламской Республики Иран. Кроме того, семь баллистических ракет, нацеленных сегодня на различные районы страны, были успешно перехвачены системами противовоздушной обороны. Пять беспилотных летательных аппаратов также были перехвачены Военно-морскими силами», — говорится в заявлении министерства.