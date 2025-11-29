 Друзья скончавшегося от инфаркта юноши: Эшгина напугал взрыв пиротехники - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Друзья скончавшегося от инфаркта юноши: Эшгина напугал взрыв пиротехники - ВИДЕО

First News Media23:56 - 29 / 11 / 2025
Друзья скончавшегося от инфаркта юноши: Эшгина напугал взрыв пиротехники - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, вчера вечером в посёлке Бакиханова Сабунчинского района столицы скончался 17-летний Эшгин Махи оглу Рустамов.

Как сообщает «Qafqazinfo», инцидент произошёл перед школой № 94, которую окончил год назад.

Юноша скончался в окружении близких друзей. Сообщается, что он испугался брошенного ему под ноги пиротехнического устройства.

Друзья утверждают, что, заметив ухудшение состояние Эшгина, они вызвали скорую помощь. После отъезда медиков состояние подростка ухудшилось, и была вызвана вторая бригада скорой помощи. Однако на этот раз медикам не удалось помочь Эшгину.

Соседи погибшего рассказали, что семья Эшгина Рустамова родом из Джабраильского района. Эшгин был единственным сыном в семье, у него есть ещё сестра.

В настоящее время по факту ведётся расследование.

Подробнее в видеоматериале телеканала «Хазар»:

