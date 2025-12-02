 Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль

First News Media19:15 - Сегодня
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет Коммерсант.

Как ожидается, ключевой темой переговоров станет обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине. По данным источников, Уиткофф передаст российской стороне обновлённую версию американского плана по достижению мира.

В Кремле ранее называли первоначальный вариант предложений США «очень хорошей основой» для дальнейших дискуссий о прекращении боевых действий.

До прибытия в Кремль, представители США прогулялись по Москве. (фото ТАСС)

Поделиться:
176

Актуально

Общество

В Азербайджане марковские праздники принесут 11 нерабочих дней

Политика

Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана

Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Политика

Милли Меджлис принял законопроекты о госбюджете на 2026 год

В мире

Зеленский: 20 пунктов мирного плана уже готовы

После переговоров с Путиным Уиткофф встретится с Зеленским в Европе - СМИ

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль

Бельгийская полиция задержала экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Глава Офиса Зеленского подал в отставку

Российский спецназ задержал нового лидера азербайджанцев на Урале

Группа епископов и архиепископов призвала Католикоса всех армян к отставке

Стала известна причина смерти семьи Бёджек в стамбульском отеле

Последние новости

Два года энергии, музыки и незабываемых ночей: FOMO Baku приглашает отметить этот день вместе! - ФОТО

Сегодня, 19:50

Азербайджанская футболистка посвятила забитый гол своей покойной матери - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Зеленский: 20 пунктов мирного плана уже готовы

Сегодня, 19:20

После переговоров с Путиным Уиткофф встретится с Зеленским в Европе - СМИ

Сегодня, 19:17

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль

Сегодня, 19:15

Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана

Сегодня, 19:00

До конца года для семей шехидов и ветеранов будет приобретено около 400 домов

Сегодня, 18:50

В Азербайджане марковские праздники принесут 11 нерабочих дней

Сегодня, 18:40

Журналистам раскрыли туристическую палитру Шеки: шелк, халва и гончарное искусство в центре внимания - ФОТО

Сегодня, 18:30

На освобожденных территориях инвентаризировано еще 25 памятников - ФОТО

Сегодня, 18:15

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Сегодня, 18:00

Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям против России

Сегодня, 17:56

В 9 раз больше людей под защитой: Как в 2026 году изменится обязательное медицинское страхование в Азербайджане?

Сегодня, 17:30

Интернет-приманки формируют сознание масс?

Сегодня, 17:26

Бельгийская полиция задержала экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино

Сегодня, 17:14

В этих районах Азербайджана выпал снег – ВИДЕО

Сегодня, 17:08

Экс-глава евродипломатии Могерини арестована в Бельгии

Сегодня, 16:55

Еврокомиссар: В вопросе разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе обсуждается создание четырехстороннего формата

Сегодня, 16:47

«На встречах, которые прошли в Эр-Рияде, вклад Азербайджана в исламскую солидарность был особо подчеркнут»

Сегодня, 16:43

Роботы, чувства и любовь: EMIN и Ани Лорак представили клип «Будет здорово» - ВИДЕО

Сегодня, 16:40
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30