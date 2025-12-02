Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет Коммерсант.

Как ожидается, ключевой темой переговоров станет обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине. По данным источников, Уиткофф передаст российской стороне обновлённую версию американского плана по достижению мира.

В Кремле ранее называли первоначальный вариант предложений США «очень хорошей основой» для дальнейших дискуссий о прекращении боевых действий.

До прибытия в Кремль, представители США прогулялись по Москве. (фото ТАСС)