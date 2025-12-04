Глава МИД Азербайджана: Проект TRIPP имеет первостепенное значение для региона

Своевременная реализация проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении) имеет первостепенное значение для региона Южного Кавказа, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в четверг в Вене на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ.

Он подчеркнул, что данный мультимодальный маршрут будет включать железную дорогу, автомагистраль и другие коммуникации.

«TRIPP должен обеспечить беспрепятственную связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, а также принести выгоду для Армении. Как неоднократно заявлялось, значение открытия коммуникаций (в регионе - ред.) не ограничивается только обеспечением устойчивости мира между Арменией и Азербайджаном, но влечет за собой значительные выгоды в гораздо большем масштабе», - сказал глава МИД Азербайджана.

Источник: Report