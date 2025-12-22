Пашинян: Мир между Ереваном и Баку откроет новые возможности для отношений с РФ

Заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном откроет новые возможности для развития отношений с Россией.

Как передают российские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

В свою очередь Путин отметил, что отношения между Москвой и Ереваном продолжают развиваться, а показатели взаимного товарооборота были скорректированы. Он также указал на наличие хороших перспектив сотрудничества в энергетической сфере, включая проекты в области атомной энергетики.