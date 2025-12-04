Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

4 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с государственным министром по вопросам обороны Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии лордом Верноном Коакером, совершающим официальный визит в нашу страну.

Делегация Соединённого Королевства посетила Аллею шехидов, где почтила память героев, отдавших жизнь за Родину.

Поприветствовав гостей, министр обороны отметил особую важность военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией и подчеркнул их весомую роль в развитии армий обеих стран.

Генерал-полковник Закир Гасанов также подчеркнул значимость учреждения в прошлом году Аппарата военного атташе Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане.

Выразив признательность за тёплый приём и оказанное гостеприимство, лорд Вернон Коакер отметил заинтересованность Соединённого Королевства в расширении военного сотрудничества с Азербайджаном. Была особо отмечена эффективность взаимных визитов и встреч в различных форматах с точки зрения обмена опытом.

На встрече, в которой также принимали участие посол Азербайджанской Республики в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов и посол Соединённого Королевства в Азербайджане Фергус Олд, был проведён обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

В рамках визита гости также приняли участие в церемонии по случаю очередного выпуска курса «Подготовка инструкторов», проводимого с участием молодых офицеров курса подготовки офицеров.

На церемонии, состоявшейся в Генеральном штабе Азербайджанской Армии, заместитель министра обороны — генеральный директор Агиль Гурбанов поблагодарил делегацию Соединённого Королевства за поддержку, оказанную в проведении курса.

В заключение господин Агиль Гурбанов, ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов, представители Соединённого Королевства и послы вручили сертификаты выпускникам, успешно завершившим обучение.