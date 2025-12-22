 Баку ждет действий, а не слов: Фархад Мамедов о причине отсутствия Ильхама Алиева на саммите СНГ | 1news.az | Новости
Баку ждет действий, а не слов: Фархад Мамедов о причине отсутствия Ильхама Алиева на саммите СНГ

First News Media10:17 - Сегодня
Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев не полетел на неформальный саммит СНГ из-за плотного рабочего графика.

Напомним, что в прошлом году крушение гражданского самолета Азербайджанских авиалиний AZAL произошло в то самое время, когда самолет Президент Азербайджана направлялся на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург. Тогда было принято решение развернуть президентский самолет в воздухе и вернуться в Баку. На тот момент в сети были только ужасные кадры крушения самолета, выполняющего рейс Баку-Грозный, на территории Казахстана.

До выяснения причин катастрофы, появления первых версий трагедии, оперативного вылета правительственной делегации Азербайджана прошло несколько часов. Однако Президент Азербайджана решил вернуться в Баку и провел совещание прямо в аэропорту.

Не буду напоминать о всех процессах, которые произошли в течение года в азербайджано-российских взаимоотношениях. Поворотным моментом стала встреча президентов Азербайджана и России на саммите СНГ в Душанбе 9 октября этого года, где президент России Путин принес извинения и признал, что гражданский самолет AZAL потерпел крушение по причине работы ПВО ВС РФ. Сделал он это в свойственной ему манере, однако главным было признание и обещание сделать «всё, что требуется в таких ситуациях».

А требуется в таких ситуациях: признать, извиниться, выплатить компенсации, наказать виновных!

Указанное изречение Виктора Степановича Черномырдина: «Мы выполнили все пункты от «А» до «Б»», как нельзя точно описывает поведение, половинчатые заявления и отсутствие действий России после встречи президентов Азербайджана и России в Душанбе.

С начала октября прошло почти два с половиной месяца!!!

Скоро будет годовщина трагедии, когда должна быть завершена работа комиссии по выявлению причин крушения. Однако, как показывают заявления Казахстанской стороны, процесс все еще продолжается, и российская сторона никак не завершает свою часть работы.

В течение этого периода всем стало ясно, что позиция Азербайджана полностью обоснованная и единственно верная.

Однако, за эти два с половиной месяца со стороны России, несмотря на заверения президента Путина, не реализован ни один шаг в направлении «сделать, как положено в таких ситуациях.». Следственные мероприятия не завершены, компенсации не выплачены, виновные не наказаны.

И как в этих условиях Президент Азербайджана мог участвовать на неформальном саммите СНГ?!

Неужели в России думали, что, без решений по теме самолета, руководство Азербайджана прилетит в Россию?! Именно в Россию… так как с самим саммитом СНГ у Азербайджана никаких проблем нет. Это было продемонстрировано в Душанбе!

Азербайджан вывел свои отношения с Центральной Азией на качественно новый уровень. Это две трети СНГ. С Арменией продвигается двусторонний формат, с Беларусью тоже все в порядке на двустороннем уровне.

Так что остается только Россия… и причина всем ясна!

Таким образом, Президент Азербайджана в очередной раз демонстрирует, что неизменна последовательность и принципиальность в отношении темы крушения самолета AZAL. Азербайджан проявляет конструктивность в переговорах, и ожидает завершенности в позиции России, чтобы не было «от «А» до «Б»», как у Черномырдина, а как говорил президент Путин «как требуется в таких ситуациях», то есть, как полагается, от «А» до «Я».

А что потом?

Азербайджано-российские отношения, по причине отсутствия обещанных действий со стороны Кремля, завершают год с неурегулированным самолетным кризисом. Остается ожидать завершения деятельности межправительственной комиссии, в частности, российской её части, чтобы понять, что собирается делать российская сторона.

Позиция Азербайджана предельна ясна и была объявлена со стороны Президента Азербайджана – Баку готов как к закрытию темы крушения самолета в случае выполнения справедливых и подтвержденных со стороны президента Путина требований Азербайджана, так и к продолжению отстаивания своей позиции с использованием международного инструментария».

