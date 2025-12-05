Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили прогноз

В январе-ноябре 2025 года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило налогов на сумму 15 млрд 310,5 млн манатов, что составляет 105,1% от прогнозного показателя.

По сравнению с соответствующим периодом 2024 года налоговые поступления в госбюджет выросли на 315,1 млн манатов, или на 2,1%, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Поступления из ненефтегазового сектора составили 11 млрд 187,6 млн манатов, при этом план был выполнен на 102,7%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления из этого сектора выросли на 899,0 млн манатов, или на 8,7%.

73,1% уплаченных налогов пришлись на ненефтегазовый сектор, а 26,9% - на нефтегазовый сектор.

В январе-ноябре 2025 года на фоне «обеления» численности наёмных работников и фонда заработной платы поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 5 млрд 733,6 млн манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления из этого источника выросли на 11,7% или на 601,3 млн манатов.

Поступления от внебюджетных организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,3% и составили 3 млрд 832,2 млн манатов.

Поступления по страховым взносам на случай безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросли на 10,4% и составили 203,0 млн манатов. Поступления от внебюджетных организаций увеличились на 11,4% и достигли 155,0 млн манатов.

Поступления по обязательному медицинскому страхованию по сравнению с прошлым годом выросли на 10,1% и составили 1 млрд 6,3 млн манатов, а поступления от внебюджетных организаций увеличились на 9,6% и достигли 713,7 млн манатов.