 Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили прогноз | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили прогноз

Феликс Вишневецкий15:37 - Сегодня
Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили прогноз

В январе-ноябре 2025 года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило налогов на сумму 15 млрд 310,5 млн манатов, что составляет 105,1% от прогнозного показателя.

По сравнению с соответствующим периодом 2024 года налоговые поступления в госбюджет выросли на 315,1 млн манатов, или на 2,1%, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Поступления из ненефтегазового сектора составили 11 млрд 187,6 млн манатов, при этом план был выполнен на 102,7%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления из этого сектора выросли на 899,0 млн манатов, или на 8,7%.

73,1% уплаченных налогов пришлись на ненефтегазовый сектор, а 26,9% - на нефтегазовый сектор.

В январе-ноябре 2025 года на фоне «обеления» численности наёмных работников и фонда заработной платы поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 5 млрд 733,6 млн манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления из этого источника выросли на 11,7% или на 601,3 млн манатов.

Поступления от внебюджетных организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,3% и составили 3 млрд 832,2 млн манатов.

Поступления по страховым взносам на случай безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросли на 10,4% и составили 203,0 млн манатов. Поступления от внебюджетных организаций увеличились на 11,4% и достигли 155,0 млн манатов.

Поступления по обязательному медицинскому страхованию по сравнению с прошлым годом выросли на 10,1% и составили 1 млрд 6,3 млн манатов, а поступления от внебюджетных организаций увеличились на 9,6% и достигли 713,7 млн манатов.

Поделиться:
279

Актуально

Мнение

Право на возвращение и восстановление культурного наследия: Баку указал Еревану ...

Общество

Пострадавшие при взрыве в столичном кафе госпитализированы в Ожоговый центр - ...

Xроника

Президент Азербайджана утвердил «Концепцию надежного партнера»

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Общество

В Баку впервые пройдет молодежный диалог D-8

Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО

Пострадавшие при взрыве в столичном кафе госпитализированы в Ожоговый центр - ФОТО - ВИДЕО

«Работа от Temu» - новая схема онлайн-мошенничества

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Блогера-азербайджанца избили в прямом эфире - ВИДЕО

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

В Бакинском метрополитене ответили на заявление Нармин Салмановой - ОБНОВЛЕНО

Трагическая смерть 13-летней девочки в Баку: полиция исследует возможную связь с игрой «Синий Кит» - ВИДЕО - ОБНОВЕНО

Последние новости

В Баку впервые пройдет молодежный диалог D-8

Сегодня, 18:55

Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:37

Пострадавшие при взрыве в столичном кафе госпитализированы в Ожоговый центр - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Министр энергетики принял участие в церемонии запуска совместного проекта SOCAR и «Узбекнефтегаза» в Ташкенте - ФОТО

Сегодня, 18:15

Netflix покупает Warner Bros. за 82,7 млрд долларов

Сегодня, 17:47

«Работа от Temu» - новая схема онлайн-мошенничества

Сегодня, 17:38

Президент Азербайджана утвердил «Концепцию надежного партнера»

Сегодня, 17:28

В Баку огласили приговор по делу об убийстве стаканом

Сегодня, 17:12

Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

Сегодня, 17:11

Находящаяся под домашним арестом Раксана объяснила своё появление в прямом эфире на ТВ - ВИДЕО

Сегодня, 17:06

«Ikimiz»: Премьера новой песни азербайджанского участника «Новой волны 2024» Анара Агаева – ВИДЕО

Сегодня, 17:03

Более 150 кг конины, расфасованной под говядину, изъяли в Барде - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

В Азербайджане до 2030 года построят 21 учреждение профобразования

Сегодня, 16:55

В Германии принят закон о новой модели военной службы

Сегодня, 16:53

«Bu gecə sultanın kim olacaq?»: Распространены кадры из-за которых фильм «Məhsəti» не прошел цензуру - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Право на возвращение и восстановление культурного наследия: Баку указал Еревану путь к добрососедству

Сегодня, 16:38

9-й люкс-автомобиль выиграла Лейла Фаталиева!

Сегодня, 16:25

Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли

Сегодня, 16:24

США хотят передать Европе большую часть обязательств в НАТО к 2027 году

Сегодня, 16:22

РФ вместе с Азербайджаном и еще семью странами призвали ОБСЕ бороться с проявлениями нацизма и ксенофобии

Сегодня, 16:08
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30