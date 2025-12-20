 Почему выпускные экзамены проводятся в марте? – Разъяснение Малейки Аббасзаде | 1news.az | Новости
Почему выпускные экзамены проводятся в марте? – Разъяснение Малейки Аббасзаде

First News Media14:50 - Сегодня


Проверка письменных работ требует достаточно много времени, поэтому выпускные экзамены в Азербайджане проводятся в марте.

Как передает 1news.az, об этом Trend сказала председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, комментируя недовольство некоторых учителей по поводу раннего проведения выпускных экзаменов.

"Выпускные экзамены являются массовыми экзаменами. Проверка письменных работ занимает значительное время. У нас в отдельных областях наблюдается нехватка учителей-маркеров. Если учителя подключатся к этому процессу и число учителей-маркеров достигнет десяти тысяч, процессы проверки ускорятся. Разумеется, здесь важен не только количественный показатель, но и знания и навыки учителей, способных заниматься этой работой. Мы на постоянной основе организуем экзамены для учителей. Пройдя экзамен, учителя могут получить право работать маркерами. Не имеет значения, проживают ли они в Баку, Нахчыване или в другом регионе страны. Они могут, не выходя из дома, подключиться к этой работе и трудиться за достаточно высокую заработную плату. Однако учителя не проявляют к этому большого интереса, поскольку здесь необходимо работать очень серьезно", - сказала она.

По словам главы ГЭЦ, если по каждому предмету будет по десять тысяч учителей-маркеров, выпускные экзамены можно будет проводить не в марте, а в апреле.

"Есть и еще один момент. После сдачи экзаменов в марте дети не ходят на курсы и к репетиторам. Возникает трехмесячный перерыв. Протесты репетиторов в основном связаны именно с этим. За рубежом прием в университеты начинается в январе и продолжается в течение всего года. В течение года подают документы, сдают экзамены и к моменту окончания школы получают ответ из университета. У нас же итоговое оценивание является первым этапом экзаменов для поступления в высшие учебные заведения. Первые 300 баллов также набираются по результатам выпускного экзамена. После этих экзаменов ребенок должен продолжать посещать занятия, чтобы по другим предметам было проведено оценивание. Если провести экзамен после окончания занятий и представить результаты проверки в сентябре, когда в таком случае начнется учебный год в высших учебных заведениях? Если по каждому предмету будет по десять тысяч учителей-маркеров, выпускные экзамены можно будет проводить не в марте, а в апреле. Но пока этого нет. Тем не менее мы вновь обращаемся к учителям: приходите, записывайтесь на курсы», — сказала она.

Отметим, что некоторые учителя жалуются на трудности, связанные с обеспечением посещаемости учащихся после проведения выпускных экзаменов в марте.





