В АПБА разъяснили информацию о ввозе мясной продукции из Сомали

В последние дни в СМИ и социальных сетях распространились различные утверждения о импорте мяса из Сомали в Азербайджан.

По информации BAKU.WS, заявления об импорте мяса из Сомали вызвали бурные обсуждения в обществе.

Чтобы выяснить, на каких основаниях строятся эти утверждения и получить официальную позицию по данному вопросу, мы обратились в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ответ на запрос BAKU.WS ведомство сообщило, что в Азербайджан не импортируется мясо из Сомали в коммерческих целях, то есть для продажи, торговли или реализации в точках общественного питания:

"13 октября 2025 года на основании обращения посольства Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане в нашу страну поступил гуманитарный груз (1710 коробок, 46,500 кг) из Саудовской Аравии с мясом жертвенных животных сомалийского происхождения для раздачи в качестве помощи".