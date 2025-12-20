 В АПБА разъяснили информацию о ввозе мясной продукции из Сомали | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В АПБА разъяснили информацию о ввозе мясной продукции из Сомали

First News Media09:05 - Сегодня
В АПБА разъяснили информацию о ввозе мясной продукции из Сомали

В последние дни в СМИ и социальных сетях распространились различные утверждения о импорте мяса из Сомали в Азербайджан.

По информации BAKU.WS, заявления об импорте мяса из Сомали вызвали бурные обсуждения в обществе.

Чтобы выяснить, на каких основаниях строятся эти утверждения и получить официальную позицию по данному вопросу, мы обратились в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ответ на запрос BAKU.WS ведомство сообщило, что в Азербайджан не импортируется мясо из Сомали в коммерческих целях, то есть для продажи, торговли или реализации в точках общественного питания:

"13 октября 2025 года на основании обращения посольства Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане в нашу страну поступил гуманитарный груз (1710 коробок, 46,500 кг) из Саудовской Аравии с мясом жертвенных животных сомалийского происхождения для раздачи в качестве помощи".

Поделиться:
1155

Актуально

Общество

В автобусах Баку внедряют оплату проезда через NFC, Apple Pay и Google Pay

Политика

В Баку проходят переговоры глав МИД Азербайджана и Черногории

Политика

США заявили о готовности углублять стратегическое партнерство с Азербайджаном

В мире

The Oligarch’s Design: AnewZ раскрыл финансовые и политические связи Рубена Варданяна - ВИДЕО

Общество

МВД: За сутки задержаны 6 человек разыскиваемых за мошенничество

Похоронен мейханщик Агакерим - ФОТО

В автобусах Баку внедряют оплату проезда через NFC, Apple Pay и Google Pay

В Газахе автомобиль врезался в ограждение, есть погибший

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Новые подробности смерти 18-летнего внука Мирмахмуда Миралиоглу - ОБНОВЛЕНО

Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношения

В эти дни в Азербайджане ожидается снег и ливни

Гасан Эйюбов отправлен на пенсию

Последние новости

Турция приняла меры защиты своих энергетических объектов в Черном море

Сегодня, 12:33

В Баку проходят переговоры глав МИД Азербайджана и Черногории

Сегодня, 12:25

МВД: За сутки задержаны 6 человек разыскиваемых за мошенничество

Сегодня, 12:15

Жюльет Гарсайд: Заявления Варданяна о незнании схем Troika выглядят неправдоподобными

Сегодня, 12:10

В резиденции Макрона исчезал фарфор

Сегодня, 12:07

Похоронен мейханщик Агакерим - ФОТО

Сегодня, 12:00

МЧС Азербайджана приостановило работу одного из магазинов «Baku Electronics» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:57

США отменяют запрет на использование противопехотных мин

Сегодня, 11:50

Имран Хан и его супруга приговорены к 17 годам тюрьмы

Сегодня, 11:35

В автобусах Баку внедряют оплату проезда через NFC, Apple Pay и Google Pay

Сегодня, 11:27

США заявили о готовности углублять стратегическое партнерство с Азербайджаном

Сегодня, 11:20

The Oligarch’s Design: AnewZ раскрыл финансовые и политические связи Рубена Варданяна - ВИДЕО

Сегодня, 11:05

В Риме введут плату за посещение фонтана Треви

Сегодня, 10:40

Трамп объявил об ударе возмездия по террористам в Сирии

Сегодня, 10:30

МАГАТЭ настаивает на доступе к ядерным объектам в Иране

Сегодня, 10:20

Билл Клинтон обнимает Майкла Джексона: ФБР опубликовало новые фото по делу Эпштейна

Сегодня, 10:10

Россия выразила готовность помочь Армении с модернизацией АЭС и развитием железных дорог

Сегодня, 10:00

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 09:50

В Газахе автомобиль врезался в ограждение, есть погибший

Сегодня, 09:35

В Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов

Сегодня, 09:20
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00