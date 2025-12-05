Азиз Алекберли: Армения все еще игнорирует право азербайджанцев на возвращение в Западный Азербайджан

Армения до сих пор отрицает право азербайджанцев на возвращение в Западный Азербайджан.

Об этом заявил председатель Правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение".

По его словам, для обеспечения мирного возвращения граждан Азербайджана в их родные места регулярно укрепляются связи с международными организациями и зарубежными странами: "Несмотря на постоянные попытки Общины Западного Азербайджана установить контакт, армянская сторона до сих пор не ответила на наши призывы. Постоянно в центре внимания находится деятельность по повышению международной осведомленности по этому вопросу, диалог с международными организациями и зарубежными государствами.

Наши обращения также распространены как официальные документы высших органов ООН – Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности".

Источник: Report