Палестинский министр: Мы работаем над соглашением о сотрудничестве с Азербайджаном в культурной области

Для меня большая честь участвовать в таком престижном мероприятии, как Фестиваль культуры ОИС. Этот фестиваль объединяет не только представителей креативной индустрии, но и деятелей культуры исламского мира. Это служит укреплению как культурной солидарности, так и продвижению наших ценностей.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал министр культуры Государства Палестина Имадеддин Абдулла Салим Хамдан.

Он довел до внимания, что исламские страны имеют общую историю, богатое наследие, духовные и культурные ценности: «Именно поэтому необходимо постоянно налаживать культурный диалог, укреплять творческий обмен и развивать совместные проекты. Эта платформа создает условия для сближения наших стран и расширения культурной интеграции.

Поздравляю Министерство культуры Азербайджана и все партнерские организации с высокопрофессиональной организацией этого фестиваля в Азербайджане. Ранее я принимал участие в важных культурных мероприятиях, проводившихся в Баку и Шуше. Объявление города Шуша «Культурной столицей исламского мира» вошло в историю как символ справедливости, восстановления и культурного возрождения. Всегда приятно находиться в Азербайджане, и мы верим, что наши отношения с этой братской страной будут и дальше укрепляться. Государство Палестина придает большое значение углублению культурного сотрудничества с Азербайджаном. В настоящее время мы работаем над подписанием соглашения о культурном сотрудничестве между нашими министерствами культуры с целью расширения обмена опытом, творческого партнерства и совместных проектов в сфере культуры. По этому случаю мы будем рады видеть Министерство культуры Азербайджана в Палестине. Ведь подобные мероприятия играют важную роль в дальнейшем укреплении миссии мира, общечеловеческих ценностей, милосердия и созидания исламской культуры на международной арене. Мы и впредь будем верны этому единству и идеям и будем и будет в будущем расширять наше сотрудничество».