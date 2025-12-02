 Азербайджанская школьница покоряет международные математические олимпиады - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджанская школьница покоряет международные математические олимпиады - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:57 - Сегодня
Азербайджанская школьница покоряет международные математические олимпиады - ФОТО

Нурай Гусейнли уже зарекомендовала себя как одна из самых талантливых молодых математиков Азербайджана, добиваясь выдающихся результатов на престижных мировых олимпиадах.

Одним из наиболее значимых достижений стало её золото на World Math Team Championship (WMTC) - одном из самых сложных и признанных математических турниров в мире, по результатам которого Н.Гусейнли вошла в состав национальной сборной Азербайджана и представит страну на финальном мировом этапе, который состоится в Таиланде.

Кроме того, на других международных олимпиадах Нурай также добилась впечатляющего списка побед:

- Золотая медаль - Math Olympiad USA

- Серебряная медаль - International Math Challenge (IMC)

- Бронзовая медаль - Future Intelligence Science Olympiad (FISO)

- Бронзовая медаль - American Math Olympiad (AMO)

- Золотая медаль и 1-е место - Constructor Spring Challenge (математика и программирование)

- Золотая медаль - STEM Math Olympiad (глобальный этап)

- Золотая медаль – Neo-Science Math Olympiad

Подчеркнем, что данный перечень наград отражает огромный труд, силу воли, аналитическое мышление и искреннюю любовь Нурай Гусейнли к математике.

Поделиться:
194

Актуально

Мнение

Почему азербайджанские и армянские фуры простаивают на грузинской границе? ...

Политика

Милли Меджлис принял законопроекты о госбюджете на 2026 год

Армения

Кабмин Армении опубликовал документы переговоров по Карабаху

Общество

В эти дни в Баку усилится ветер

Общество

Министр: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете Азербайджана достигнет 70% к 2029 году

Азербайджанская школьница покоряет международные математические олимпиады - ФОТО

В эти дни в Баку усилится ветер

Киберполиция провела операцию против онлайн-финансовой пирамиды «Zuerx» - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

«Каждый рассвет без него как новое испытание»: Мать погибшего в крушении самолета AZAL Мухаммедали

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Мирзоян: Ереван продолжит усилия для дальнейшей институционализации мира с Азербайджаном

Сегодня, 16:30

Министр: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете Азербайджана достигнет 70% к 2029 году

Сегодня, 16:27

Кобахидзе объяснил ситуацию с задержкой азербайджанских грузовиков

Сегодня, 16:23

Каллас: ЕС обсуждает, что конкретно может сделать для нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией

Сегодня, 16:20

Милли Меджлис принял законопроекты о госбюджете на 2026 год

Сегодня, 16:18

Турция поставит средства для защиты транспортных средств миссий ООН

Сегодня, 16:15

Почему азербайджанские и армянские фуры простаивают на грузинской границе? Взгляд из Баку и Еревана

Сегодня, 16:13

В Армении возбудили уголовное дело в отношении Гагика Царукяна

Сегодня, 16:05

Азербайджанская школьница покоряет международные математические олимпиады - ФОТО

Сегодня, 15:57

Каллас: ЕС выделит Армении 15 млн. евро на противодействие России в преддверии выборов

Сегодня, 15:48

Кабмин Армении опубликовал документы переговоров по Карабаху

Сегодня, 15:42

В эти дни в Баку усилится ветер

Сегодня, 15:30

Азербайджанский бодибилдер стал абсолютным чемпионом мира

Сегодня, 15:25

Евросоюз заявил о готовности поддержать Армению и Азербайджан в достижении мира

Сегодня, 15:20

Баку и Таллин усиливают сотрудничество

Сегодня, 15:00

СМИ: Полиция пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС в Брюсселе

Сегодня, 14:50

Турция резко сократила импорт российской нефти

Сегодня, 14:35

Азербайджан и Бангладеш планируют взаимное открытие посольств

Сегодня, 14:17

Киберполиция провела операцию против онлайн-финансовой пирамиды «Zuerx» - ВИДЕО

Сегодня, 14:13

Вагит Алекперов стал беднее на $2,58 млрд

Сегодня, 14:05
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30