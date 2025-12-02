Азербайджанская школьница покоряет международные математические олимпиады - ФОТО

Нурай Гусейнли уже зарекомендовала себя как одна из самых талантливых молодых математиков Азербайджана, добиваясь выдающихся результатов на престижных мировых олимпиадах.

Одним из наиболее значимых достижений стало её золото на World Math Team Championship (WMTC) - одном из самых сложных и признанных математических турниров в мире, по результатам которого Н.Гусейнли вошла в состав национальной сборной Азербайджана и представит страну на финальном мировом этапе, который состоится в Таиланде.

Кроме того, на других международных олимпиадах Нурай также добилась впечатляющего списка побед:

- Золотая медаль - Math Olympiad USA

- Серебряная медаль - International Math Challenge (IMC)

- Бронзовая медаль - Future Intelligence Science Olympiad (FISO)

- Бронзовая медаль - American Math Olympiad (AMO)

- Золотая медаль и 1-е место - Constructor Spring Challenge (математика и программирование)

- Золотая медаль - STEM Math Olympiad (глобальный этап)

- Золотая медаль – Neo-Science Math Olympiad

Подчеркнем, что данный перечень наград отражает огромный труд, силу воли, аналитическое мышление и искреннюю любовь Нурай Гусейнли к математике.