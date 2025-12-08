 На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК

First News Media08:37 - Сегодня
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Аэропортовоское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

13. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

Поделиться:
222

Актуально

Общество

Фактическая погода: где выпал снег, а где фиксируются сильные дожди

Общество

Мечта начинается с истории: AZAL выпустил книгу для детей - ФОТО

Экономика

Помощник Президента: ненефтяной экспорт Азербайджана вырос в 2 раза

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Общество

В поликлиниках внедряют новую электронную систему очередей

В Баку цистерна упала на проезжую часть дороги - ВИДЕО

Мечта начинается с истории: AZAL выпустил книгу для детей - ФОТО

Таможенники Азербайджана в этом году изъяли из оборота свыше 450 кг героина

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В подземном переходе в Баку произошел обрыв эскалатора: есть пострадавшие

В поставляемой в Азербайджан из России говяжьей тушенке обнаружена свинина

Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре

В Азербайджане меняются правила увольнения работников

Последние новости

В поликлиниках внедряют новую электронную систему очередей

Сегодня, 11:13

В Баку цистерна упала на проезжую часть дороги - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

Мечта начинается с истории: AZAL выпустил книгу для детей - ФОТО

Сегодня, 11:05

Турция ввела войска в Сирию

Сегодня, 11:00

Таможенники Азербайджана в этом году изъяли из оборота свыше 450 кг героина

Сегодня, 10:55

Помощник Президента: ненефтяной экспорт Азербайджана вырос в 2 раза

Сегодня, 10:53

Резонансный пост исчез: Суад Гара удалила заявление о фильме «Məhsəti» - ФОТО

Сегодня, 10:50

Азербайджан укрепляет позиции как транзитно-логистический центр и региональный торговый узел - Шахмар Мовсумов

Сегодня, 10:45

На Землю надвигается магнитная буря

Сегодня, 10:43

Одной из важнейших задач, стоящих перед экономикой Азербайджана, является ее диверсификация - Шахмар Мовсумов

Сегодня, 10:40

Азербайджанская интеллигенция и деятели культуры подают в суд на режиссера фильма «Məhsəti» Суад Гара

Сегодня, 10:38

Орбан прилетел в Стамбул

Сегодня, 10:35

Пашинян предложил исполнять гимн Армении в церквях перед воскресными литургиями

Сегодня, 10:30

Фактическая погода: где выпал снег, а где фиксируются сильные дожди

Сегодня, 10:27

В Тертeре найдено тело, пропавшей женщины

Сегодня, 10:17

В Чехии жертвой вспышки гепатита А стали более 30 человек

Сегодня, 10:03

В Баку проходит «Таможенный бизнес форум 2025: диалог и доверие»

Сегодня, 09:57

Адвокат заявил о готовности отстаивать права РФ на особняк в Турции

Сегодня, 09:55

ХАМАС заявил о готовности сложить оружие

Сегодня, 09:48

Автомобиль туриста из Венгрии застрял в снегу по дороге из Хыналыга

Сегодня, 09:45
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30