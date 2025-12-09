Управление мопедом разрешат только с водительскими правами

Милли Меджлис одобрил в третьем чтении поправки к закону «О дорожном движении», согласно которым управление мопедом в Азербайджане будет разрешено только при наличии водительского удостоверения категории A1.

Законопроект также предусматривает обязательную государственную регистрацию мопедов.

Среди других изменений также запрет на перевозку груза, выступающего более чем на полметра за габариты мотоцикла или мопеда либо затрудняющего управление транспортом.

Документ вступит в силу через три месяца после опубликования.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова