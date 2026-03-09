Часть футболисток сборной Ирана получила помощь Австралии - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько спортсменок женской сборной Ирана по футболу получили помощь властей Австралии в вопросе предоставления убежища.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

Другие участницы команды, по его словам, пожелали вернуться на родину.

«Я только что говорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе о женской сборной Ирана по футболу. Он занимается этим вопросом. Пяти [спортсменкам] уже помогли, а остальные на очереди», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что часть футболисток опасается за безопасность своих родственников и поэтому намерена вернуться в Иран. Он отметил, что премьер-министр Австралии «очень хорошо справляется с этой достаточно деликатной ситуацией».

Команда участвует в Кубке Азии среди женщин, который проходит в Австралии.

Президент США Дональд Трамп призвал власти Австралии предоставить убежище участникам иранской женской сборной по футболу.

Ранее они отказались исполнять гимн перед матчем — правозащитники считают, что на родине им может грозить смертная казнь.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя иранской национальной женской футбольной команде быть вынужденой вернуться в Иран, где их, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер-министр, предоставьте убежище», — написал Трамп в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что если Австралия не сможет принять иранских футболисток, США будут готовы помочь им.

Тем временем журналистка Масих Алинежад сообщила, что футболисток уже везут на автобусе в аэропорт — там их ждет самолет до Ирана. По ее словам, спортсменки показывают через окно сигнал SOS.

«Я призываю австралийское правительство помочь им. Не отправляйте их обратно в опасность. Пожалуйста, обеспечьте им защиту», — написала Алинежад.