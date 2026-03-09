Суд над Экремом Имамоглу: Экс-мэру Стамбула грозит более 23 веков тюрьмы

Стамбульский суд продолжит 10 марта рассмотрение дела о коррупции в отношении бывшего мэра города Экрем Имамоглу.

Об этом сообщает телеканал Sözcü.

Заседание началось с перепалки между Имамоглу и судьёй. Экс-мэр попросил предоставить ему слово в начале процесса, однако суд отклонил эту просьбу. После громких возражений со стороны Имамоглу и его адвокатов судья объявил перерыв.

Когда заседание возобновилось, защита потребовала отвода судьи, заявив о нарушении процессуальных норм. По их словам, в начале слушания не была зачитана суть обвинения и не была проведена процедура установления личности подсудимых.

По делу проходят 105 обвиняемых, включая Имамоглу. Все они находятся под стражей с марта прошлого года. В качестве свидетелей заявлены 402 человека. Обвинительное заключение по делу о коррупции в стамбульской мэрии насчитывает почти четыре тысячи страниц.

Имамоглу вменяют создание преступной организации, взяточничество, отмывание доходов, полученных преступным путём, мошенничество, а также ряд правонарушений, связанных с сокрытием доказательств и возможным сговором при проведении тендеров. В совокупности ему грозит до 2352 лет лишения свободы.