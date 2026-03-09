В Тегеране прошла церемония присяги новому верховному лидеру Ирана - ВИДЕО

Жители Тегерана присягнули на верность избранному Советом экспертов новому лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи, церемония прошла на центральной площади Энгелаб, сообщает Mehr.

«Члены Ассамблеи экспертов, ученые и представители элиты страны присягнули на верность третьему лидеру Исламской революции и назвали эту поддержку национальным и политическим долгом», — пишет агентство.

Как сообщает ISNA, на площади для принесения присяги собралась огромная толпа граждан. О «невероятном количестве присутствующих» пишет и Tasnim. Агентство отмечает, что помимо иранских флагов участники церемонии держали в руках фотографии погибшего аятоллы Али Хаменеи, а также изображения нового иранского лидера.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также ранее присягнул на верность новому лидеру Исламской Республики.