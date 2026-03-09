Путин: Добыча нефти на Ближнем Востоке может остановиться в ближайший месяц

Президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти на Ближнем Востоке, предназначенная для экспорта через Ормузский пролив, может полностью остановиться в течение ближайшего месяца.

Oб этом Путин сказал на совещании, посвящённом ситуации на мировом рынке нефти и газа.

«Этот процесс уже начал сокращаться», — отметил президент России.

По словам Путина, в регионе заполняются нефтехранилища, а транспортировка нефти становится очень дорогой.