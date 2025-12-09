В связи с матчем «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА метро будет работать в продленном режиме

Бакинский метрополитен будет работать в продленном режиме в связи с матчем «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА против нидерландского «Аякса» завтра, 10 декабря.

По сообщению ЗАО «Бакинский метрополитен» в ночь с 10 на 11 декабря все станции будут открыты для входа пассажиров до 01:00.

Метро будет работать в усиленном режиме для комфортного и безопасного передвижения болельщиков.

На станциях «Гянджлик», «Нариманов» и «28 Мая» будут увеличены контрольные механизмы и рабочая сила.

При необходимости резервные поезда будут готовы к выходу на линию.