WSJ: Сектор Газа покрыт 68 млн тонн обломков

Большая часть сектора Газа превращена в руины, его территория завалена 68 млн тонн обломков, и на их расчистку потребуется более $1 трлн.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Вследствие тысяч израильских авиаударов, боевых действий на земле и контролируемых взрывов в анклаве разрушено более 123 тыс. зданий и в различной степени повреждены еще 75 тыс. Это составляет 81% всех строений в секторе, согласно последнему анализу ООН спутниковых изображений. Расчистка Газы для подготовки к восстановлению станет колоссальной задачей, на решение которой, как ожидается, потребуются годы, и обойдется это, по оценкам, более чем в $1 трлн.

За время боевых действий в Газе с октября 2023 года израильские силы сбросили на территорию анклава около 70 тыс. тонн снарядов и бомб. Согласно анализу международной неправительственной организации Handicap International, из них от 5% до 10% не взорвались.

Крупномасштабные работы по расчистке завалов могут начаться только в том случае, если израильские власти разрешат ввоз в Газу тяжелой техники и оборудования, необходимых для уборки мусора и уничтожения неразорвавшихся боеприпасов, говорится в публикации.

Источник: ТАСС