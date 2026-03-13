Установлен штраф за импорт, экспорт, производство и продажу электронных сигарет
В Азербайджане установлен штраф за импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу электронных сигарет и их компонентов.
Это отражено в изменениях в Кодекс об административных проступках, утверждённых Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, с 1 апреля за импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу электронных сигарет и их компонентов, а также за хранение с целью продажи, товары, являющиеся непосредственным объектом административного правонарушения, будут конфисковываться, а также будут применяться следующие штрафы:
для физических лиц — от 350 до 500 манатов
для должностных лиц — от 1650 до 2200 манатов
для юридических лиц — от 4000 до 5000 манатов.
