На реставрацию мавзолея Момине-хатун выделено 9,566 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на работы по реставрации и консервации Мавзолея Момине-хатун в городе Нахчыван.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, для продолжения работ по реставрации и консервации мавзолея Момине хатун в городе Нахчыван из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики будет выделено Кабинету Министров Нахчыванской Автономной Республики 9,566 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в пункте 1 настоящего Распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.