Землетрясение в Японии вызвало сдвиг земной коры до 9 см

Мощное землетрясение у побережья префектуры Аомори на севере Японии привело к горизонтальному смещению земной коры в районе эпицентра примерно на 9 см.

Об этом 9 декабря сообщило Геопространственное информационное управление страны.

«На электронном геодезическом пункте «Хигаси-дори 2», расположенном близ зоны эпицентра, было зафиксировано смещение около 9 см в восточном направлении», — говорится на официальном сайте управления.

Управление отмечает, что результаты предварительного анализа могут быть уточнены после дополнительной проверки данных.

Накануне на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки были зафиксированы у восточного побережья префектуры Амори. Глубина землетрясения — примерно 50 км. Впоследствии на северо-востоке Японии было зафиксировано цунами высотой 40 см. Кроме того, рядом с городом Кудзи в префектуре Иватэ волны цунами достигали 50 см в высоту.

