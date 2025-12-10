Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Африке

Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане 9 декабря при совершении посадки.

Об этом сообщает Agence France Press (AFP).

«Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе «Осман Дигна» в городе у Красного моря Порт-Судан после того, как у него произошла техническая неисправность», — рассказал источник.

По словам другого военного источника, все члены экипажа погибли в результате катастрофы. При этом их точное число и другие детали происшествия не уточняются.

Источник: Gazeta.ru