 Канцлер Германии: Мир между Арменией и Азербайджаном может стать примером | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Канцлер Германии: Мир между Арменией и Азербайджаном может стать примером

First News Media00:00 - Сегодня
Канцлер Германии: Мир между Арменией и Азербайджаном может стать примером

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что мирный процесс между Арменией и Азербайджаном может послужить примером и для других регионов мира.

Как сообщают армянские СМИ, канцлер Германии выразил такое мнение на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине, коснувшись возможности непосредственного участия Германии в процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

По словам канцлера, Германия с большим вниманием следит за этим процессом.

«Мы согласны с тем, что у Армении и Азербайджана есть большой шанс. Это требует совместных дипломатических и иных усилий, а также взаимного учета интересов других. Мы можем совместно продвигать мирный процесс. Думаю, этот пример может быть использован и в других регионах мира. Таким образом, я считаю, что путь в Европу открыт, и сотрудничество может быть углублено во многих формах», — сказал Мерц.

Поделиться:
223

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян дали совместное интервью Euronews

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Политика

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в ...

Общество

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Туркменистане Авазинского ...

Политика

Канцлер Германии: Мир между Арменией и Азербайджаном может стать примером

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Словакию - ВИДЕО

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян дали совместное интервью Euronews

Анита Хиппер: ЕС изучает меморандум с армянским военным лицеем — решения пока нет

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли

Азербайджан впервые принимает Молодежный диалог D-8 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Хикмет Гаджиев: Южный Кавказ нуждается в международной поддержке для получения экономической выгоды от мирной повестки

Москва раскритиковала публикацию Ереваном документов по карабахскому урегулированию

Последние новости

Канцлер Германии: Мир между Арменией и Азербайджаном может стать примером

Сегодня, 00:00

Зеленский озвучил условия проведения выборов в Украине

09 / 12 / 2025, 23:40

В Азербайджане произошло землетрясение

09 / 12 / 2025, 23:20

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Словакию - ВИДЕО

09 / 12 / 2025, 23:13

На суде по делу Рубена Варданяна были заслушаны показания - ФОТО

09 / 12 / 2025, 23:00

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян дали совместное интервью Euronews

09 / 12 / 2025, 22:53

Азербайджанский моряк трагически погиб в Албании

09 / 12 / 2025, 22:40

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Туркменистане Авазинского филиала Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям

09 / 12 / 2025, 22:20

Лейла Алиева приняла участие в выставке, посвященной национальной кухне Туркменистана - ФОТО

09 / 12 / 2025, 22:15

Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Словакию - ФОТО

09 / 12 / 2025, 22:02

Введено в эксплуатацию 7 электронных ресурсов Министерства культуры - ФОТО

09 / 12 / 2025, 22:00

TMAİS внедряется в школы искусств: родители и школа будут теснее взаимодействовать - ФОТО

09 / 12 / 2025, 21:40

Погибший при взрыве в вилле работал в ней мастером - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

09 / 12 / 2025, 21:20

Эльнур Алиев: В последующие годы планируется преподавание и других предметов на азербайджанском языке

09 / 12 / 2025, 21:00

В Государственном радио Азербайджана назначен новый директор

09 / 12 / 2025, 20:40

Принято Бакинское коммюнике по креативным индустриям

09 / 12 / 2025, 20:20

Зеленский в списке самых влиятельных людей Европы

09 / 12 / 2025, 20:03

Путин: Возвращенные от Украины территории всегда были частью России

09 / 12 / 2025, 19:45

В Азербайджане столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: шесть пострадавших - ФОТО

09 / 12 / 2025, 19:30

Запрошено наказание для иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку

09 / 12 / 2025, 19:15
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30