Канцлер Германии: Мир между Арменией и Азербайджаном может стать примером

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что мирный процесс между Арменией и Азербайджаном может послужить примером и для других регионов мира.

Как сообщают армянские СМИ, канцлер Германии выразил такое мнение на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине, коснувшись возможности непосредственного участия Германии в процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

По словам канцлера, Германия с большим вниманием следит за этим процессом.

«Мы согласны с тем, что у Армении и Азербайджана есть большой шанс. Это требует совместных дипломатических и иных усилий, а также взаимного учета интересов других. Мы можем совместно продвигать мирный процесс. Думаю, этот пример может быть использован и в других регионах мира. Таким образом, я считаю, что путь в Европу открыт, и сотрудничество может быть углублено во многих формах», — сказал Мерц.