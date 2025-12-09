Хикмет Гаджиев и Армен Григорян дали совместное интервью Euronews

В эксклюзивном интервью в Дохе Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян рассказали Euronews о том, как начался мирный процесс, и о совместном будущем, к которому обе страны теперь должны стремиться.

"Армения и Азербайджан подтвердили свою готовность работать вместе, чтобы изменить весь ландшафт Южного Кавказа после десятилетий конфликта.

В регионе, который ещё недавно казался невозможным для примирения и долгое время был омрачён войной, две страны нашли общий язык не только ради достижения мира, но и ради совместной работы над решительным экономическим подъёмом евразийского пространства.

Впервые ключевые участники переговоров, представляющие руководство обеих стран, дали совместное эксклюзивное интервью Euronews в Дохе. Они рассказали, как начался мирный процесс между бывшими врагами и как обе стороны продолжают добавлять "ещё один кирпичик в стену доверия", продвигаясь к активному экономическому сотрудничеству и оставив трагическую главу войн позади.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметили, что переговоры начались в 2020 году после последнего противостояния между двумя странами. Этот процесс был поддержан Европейским союзом и завершился историческим мирным соглашением между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, подписанным президентом США Дональдом Трампом.

Впервые сидя рядом со своим коллегой в публичном интервью, Гаджиев подчеркнул, что у сторон был "хороший шанс встретиться" в Брюсселе, после чего руководство двух стран решило двигаться к миру и "отбросить прежние разногласия".

Григорян сообщил Euronews, что "лидеры думали о том, как принести мир и стабильность в регион", и это привело к обсуждению того, "как институционализировать мир и двигаться вперед".

"Успех большой, и мы его отмечаем", - сказал представитель Армении в интервью Euronews.

Мир - это стратегический товар

"Во всех конфликтах стороны не доверяют друг другу. Но мы работаем над этим. Как говорится в известной песне, это еще один кирпич в стене, в положительном смысле этой цитаты. Мы работаем над этим, пытаемся построить стену доверия, пытаемся двигаться в этом направлении", - добавил Григорян.

Представитель Азербайджана добавил, что совместный мирный процесс является "историей успеха в глобальном контексте конфликтов и войн". Поскольку "эта глава конфликта закрыта, и на земле установился реальный мир", Азербайджан и Армения приступают к масштабному экономическому развитию региона на общее благо двух стран.

"Мы уверены, что реализация региональных экономических проектов увеличит взаимозависимость и укрепит мир, а также принесет экономическую выгоду обоим обществам", - сказал представитель Армении.

"Мы движемся в этом направлении, и доказательством тому служит то, что мы с Хикметом сидим вместе в вашей студии здесь, в Дохе", - сказал Григорян в интервью Euronews.

Оба политика подчеркнули, что нынешний мирный процесс рассчитан на "грядущие поколения", что мир "необратим" и что обе страны работают над тем, что они оба назвали "мерами доверия", чтобы обе нации могли взаимодействовать, даже если "это требует большой напряженной работы от обеих стран и обществ" после десятилетий войны.

Григорян отметил, что реализация проекта сейчас интенсивно обсуждается с США.

"Я надеюсь, что это произойдёт очень скоро. После этого начнётся весь технический процесс, и мы будем работать над тем, чтобы разблокировать регион и открыть этот путь. Это огромный и крайне важный исторический проект для нашего региона, и мы продолжаем двигаться в этом направлении", — сказал представитель Армении в эксклюзивном интервью Euronews.

Участники переговоров пришли к выводу, что война окончена, что мир должен быть "вечным" для будущих поколений, и что обе страны теперь должны смотреть в совместное будущее".

Источник: Euronews