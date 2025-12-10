 В Австралии вступил в силу запрет соцсетей детям до 16 лет | 1news.az | Новости
В мире

В Австралии вступил в силу запрет соцсетей детям до 16 лет

First News Media08:40 - Сегодня
Закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет, вступил в силу в Австралии.

Как сообщается в заявлении интернет-регулятора страны (eSafety), со среды соцсети, работающие в стране, обязаны деактивировать аккаунты детей и подростков.

"С сегодняшнего дня [10 декабря] в социальных сетях действуют ограничения. Пользователь должен достичь возраста 16 лет, чтобы иметь учетную запись в соцсетях, что обеспечит безопасность в интернете для молодых австралийцев на критическом этапе их развития", - указано в заявлении регулятора.

В eSafety уточнили, что запрет касается Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube.

"Они будут обязаны предпринять разумные шаги, чтобы запретить австралийцам младше 16 лет иметь аккаунты на своих платформах, однако дети и подростки по-прежнему смогут просматривать общедоступный контент в социальных сетях, для которого не требуется регистрация в учетной записи", - отметил регулятор, подчеркнув, что "молодые люди также смогут оставаться на связи с друзьями, используя учетные записи в приложениях для обмена сообщениями и платформах без возрастных ограничений".

Согласно новому законодательству, вся ответственность за нарушение запрета возложена на технологические платформы, которым грозит штраф в размере до 49,5 млн австралийских долларов ($32,9 млн), если они не предпримут все возможные меры для деактивации учетных записей несовершеннолетних.

Сенат федерального парламента Австралии одобрил предложенный правительством законопроект о запрете социальных сетей для лиц младше 16 лет в ноябре 2024 года. Согласно требованиям нового законодательства, подросткам запрещено создавать аккаунты и страницы в социальных сетях, а существующие учетные записи несовершеннолетних должны быть деактивированы.

