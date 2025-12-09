 Зеленский озвучил условия проведения выборов в Украине | 1news.az | Новости
Зеленский озвучил условия проведения выборов в Украине

23:40 - 09 / 12 / 2025
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в выборах, однако их проведение зависит от двух ключевых условий - безопасности и изменения законодательства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, утверждение о том, что власть «держится за кресло» и поэтому якобы не заканчивается война, являются абсолютно неадекватными. Он подчеркнул, что выборы могут состояться только при условиях гарантий безопасности для граждан.

«Чтобы провести выборы есть два вопроса - безопасность, как это сделать под ударами, ракетами, второе - законодательная основа для легитимности проведения выборов», - отметил президент.

Зеленский заявил, что обращается к США и европейским партнерам с просьбой помочь обеспечить условия для проведения голосования.

«Я готов к выборам. Более того - прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда в течение 60-90 дней Украина будет готова к их проведению», - сказал он.

Президент также призвал народных депутатов подготовить законодательные предложения по изменениям в законе о выборах во время военного положения. По его словам, он ожидает соответствующих наработок уже в ближайшее время.

«Я завтра буду в Украине, жду предложений от партнеров и депутатов и готов идти на выборы», - подытожил Зеленский.

