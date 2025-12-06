В ДТП с участием автобуса в Турции много жертв

В Турции погибли 7 человек и 11 пострадали в результате ДТП с участием автобуса, передает Anadolu.

По данным агентства, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в провинции Османие. Пострадавшие были доставлены в больницы. Правоохранители начали расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

«В результате столкновения автобус получил серьезные повреждения, некоторые пассажиры оказались заблокированы в салоне», — также отмечается в публикации.