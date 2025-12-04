 Самолет рейсом Москва-Пхукет после возгорание двигателя успешно приземлился в Домодедово - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Самолет рейсом Москва-Пхукет после возгорание двигателя успешно приземлился в Домодедово - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:08 - Сегодня
Самолет рейсом Москва-Пхукет после возгорание двигателя успешно приземлился в Домодедово - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Подавший сигнал бедствия самолет компании Red Wings рейсом Москва-Пхукет приземлился в Домодедово.

Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Red Wings, ранее подавший сигнал бедствия из-за возгорания двигателя, успешно совершил посадку в аэропорту Домодедово», — говорится в публикации. По предварительной информации, пострадавших нет.

Борт вылетел в 21:19, а спустя время у него загорелся двигатель. Пилоты подали сигнал бедствия и приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Борт час кружил в небе над Подмосковьем, сжигая топливо. Всего в самолете находятся 425 человек — 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

23:47

Самолет Red Wings, летевший из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия и начал кружить над Подмосковьем.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

»Boeing 777-200 вылетел из Домодедово в 21:19, хотя по расписанию должен был взлететь в 20:55. Через некоторое время пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги», — говорится в публикации.

Mash в своей публикации обращает внимание на траекторию полета воздушного судна, по которой делает вывод, что самолет в настоящее время сжигает топливо перед возможной посадкой в аэропорту вылета.

Как пишет Telegram-канал 112, самолет Red Wings готовился к аварийной посадке из-за возгорания двигателя. Предварительно, у судна произошло возгорание левого двигателя. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

Поделиться:
2253

Актуально

Точка зрения

Армения раскрыла архивы - и невольно доказала то, о чем Азербайджан говорил ...

В мире

Самолет рейсом Москва-Пхукет после возгорание двигателя успешно приземлился в ...

Политика

Завтра в Баку состоится заседание азербайджано-иракской МПК

Общество

В ресторане Green Garden в Баку произошел пожар - ВИДЕО

В мире

Самолет рейсом Москва-Пхукет после возгорание двигателя успешно приземлился в Домодедово - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Рютте: Если США прекратят поставки оружия, у НАТО нет «Плана Б»

В России начали штрафовать за никнеймы в мессенджерах

НАТО официально ликвидировало Совет Россия–НАТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Украине завели уголовное дело против Ермака

Путин отреагировал на утечку разговора Уиткоффа и Ушакова

Робот станцевал под песню «Гарагёз бой-бой» - ВИДЕО

Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

Последние новости

Самолет рейсом Москва-Пхукет после возгорание двигателя успешно приземлился в Домодедово - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:08

Завтра в Баку состоится заседание азербайджано-иракской МПК

Сегодня, 00:00

Рютте: Если США прекратят поставки оружия, у НАТО нет «Плана Б»

03 / 12 / 2025, 23:40

Пациент Абшеронской больницы погиб, упав с 3-го этажа

03 / 12 / 2025, 23:20

В ресторане Green Garden в Баку произошел пожар - ВИДЕО

03 / 12 / 2025, 23:12

В России начали штрафовать за никнеймы в мессенджерах

03 / 12 / 2025, 23:00

В Бакинском метрополитене ответили на заявление Нармин Салмановой - ОБНОВЛЕНО

03 / 12 / 2025, 22:40

НАТО официально ликвидировало Совет Россия–НАТО

03 / 12 / 2025, 22:20

Господдержка литературы в Азербайджане: Прагматизм с привкусом элитарности

03 / 12 / 2025, 22:05

Азербайджан представлен на международных мероприятиях по ветроэнергетике в Китае

03 / 12 / 2025, 21:40

Великобритания официально признала криптовалюту собственностью

03 / 12 / 2025, 21:20

В России заблокировали игровую платформу Roblox

03 / 12 / 2025, 21:00

Между Азербайджаном и Венгрией обсуждено сотрудничество в сфере военной медицины - ФОТО

03 / 12 / 2025, 20:40

Пашинян: Кочарян и Саргсян уже давно нам не конкуренты

03 / 12 / 2025, 20:20

Мужчина, подорвавшийся на мине в Агдере, находится в тяжёлом состоянии - ОБНОВЛЕНО

03 / 12 / 2025, 20:00

В поставляемой в Азербайджан из России говяжьей тушенке обнаружена свинина

03 / 12 / 2025, 19:45

Новый генконсул Азербайджана в Тебризе приступил к дипломатической миссии

03 / 12 / 2025, 19:30

В Азербайджане снижены требования к росту для водолазов и акванавтов

03 / 12 / 2025, 19:15

Министр связи Ирака прибыла в Азербайджан для обсуждения двусторонних соглашений

03 / 12 / 2025, 19:00

Как защитить азербайджанских детей в Интернете: Мнение техноблогера и опыт мировых стран

03 / 12 / 2025, 18:45
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30