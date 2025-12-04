Самолет рейсом Москва-Пхукет после возгорание двигателя успешно приземлился в Домодедово - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Подавший сигнал бедствия самолет компании Red Wings рейсом Москва-Пхукет приземлился в Домодедово.

Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Red Wings, ранее подавший сигнал бедствия из-за возгорания двигателя, успешно совершил посадку в аэропорту Домодедово», — говорится в публикации. По предварительной информации, пострадавших нет.

Борт вылетел в 21:19, а спустя время у него загорелся двигатель. Пилоты подали сигнал бедствия и приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Борт час кружил в небе над Подмосковьем, сжигая топливо. Всего в самолете находятся 425 человек — 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

23:47

Самолет Red Wings, летевший из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия и начал кружить над Подмосковьем.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

»Boeing 777-200 вылетел из Домодедово в 21:19, хотя по расписанию должен был взлететь в 20:55. Через некоторое время пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги», — говорится в публикации.

Mash в своей публикации обращает внимание на траекторию полета воздушного судна, по которой делает вывод, что самолет в настоящее время сжигает топливо перед возможной посадкой в аэропорту вылета.

Как пишет Telegram-канал 112, самолет Red Wings готовился к аварийной посадке из-за возгорания двигателя. Предварительно, у судна произошло возгорание левого двигателя. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.