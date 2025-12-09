На суде по делу Рубена Варданяна были заслушаны показания - ФОТО

9 декабря продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также за счет государства адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Представитель потерпевшего лица Азер Манафов в своих показаниях заявил, что он пострадал в результате минного террора Армении. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, он сказал, что в результате произошедшего разрыва мины несколько человек, находившихся на месте происшествия, получили ранения, а Джавид Исмаилов погиб.

Потерпевший Ядулла Абушов, отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, сообщил, что на территории Кяльбаджарского района в результате обстрелов из минометов и других орудий со стороны противника несколько человек погибли, а он сам и еще несколько человек получили ранения.

Потерпевший Сахиль Салахов в своих показаниях заявил, что получил ранение на территории Ходжавендского района в результате падения и взрыва недалеко от него снаряда, выпущенного остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший отметил, что в результате инцидента несколько человек погибли.

Судебный процесс продолжился оглашением показаний других потерпевших. Так, группа лиц, признанных потерпевшими по делу, ранее обратилась в суд с заявлениями, в которых указали, что не могут присутствовать на заседаниях по уважительной причине и подтверждают показания, данные ими в ходе предварительного следствия. На прошлых судебных заседаниях стороны не возражали против оглашения этих показаний в суде.

На судебном заседании также были обнародованы заключения экспертизы, протоколы и другие документы, имеющие доказательственное значение по делу.

Затем председательствующий в суде объявил об окончании изучения показаний потерпевших и их правопреемников, данных на предварительном следствии по уголовному делу.

Обвиняемый Рубен Варданян, выступая с ходатайством, заявил, что желает ознакомиться с некоторыми документами касательно уголовного дела, а также просил исключить некоторые документы из уголовного дела.

Председательствующий в суде Зейнал Агаев ответил, что обвиняемому будут созданы соответствующие условия после того, как будет определено, с какими конкретно документами он желает ознакомиться.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев обратился в суд с предложением изучить также другие необходимые документы по уголовному делу.

Очередное заседание суда состоится 12 декабря.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.