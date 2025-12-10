 Фонд Гейдара Алиева и фонд имени Бердымухамедова заключили Меморандум о взаимопонимании - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Фонд Гейдара Алиева и фонд имени Бердымухамедова заключили Меморандум о взаимопонимании - ФОТО

First News Media08:00 - Сегодня
Фонд Гейдара Алиева и фонд имени Бердымухамедова заключили Меморандум о взаимопонимании - ФОТО

9 декабря был подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, меморандум подписали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева.

Было отмечено, что данный документ, закладывающий основу долгосрочного и эффективного сотрудничества, направлен также на реализацию будущих совместных проектов в различных сферах.

Цели, закрепленные в документе, создадут условия для совместной плодотворной деятельности сторон в будущем.

В ходе встречи была подчеркнута значимость сотрудничества в социальной и образовательной сферах, а также важность реализации проектов в области культуры и искусства.

На встрече было отмечено, что международная художественная выставка MAMA «Мать природа», реализованная при организации Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA, была успешно представлена в ряде стран с целью распространения послания об изменении климата по всему миру.

В настоящее время осуществляется сотрудничество по вопросу демонстрации выставки и в Туркменистане. Было отмечено, что этот международный проект станет важной платформой для культурного обмена и привлечения внимания к теме защиты окружающей среды.

151

